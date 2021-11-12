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جورج قرداحي: لست متمسكًا بمنصبي.. ولا أتحدى أحدًا

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جورج قرداحي: لست متمسكًا بمنصبي.. ولا أتحدى أحدًا جورج قرداحي: لست متمسكًا بمنصبي.. ولا أتحدى أحدًا

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قال وزير الإعلام جورج قرداحي، إنه ليس متمسكًا بمنصبه الوزاري، كما أنه ليس بموقع تحدٍ لأحد، سواء كانت المملكة العربية أو رئيس حكومة بلاده نجيب ميقاتي.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الجمعة عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في عين التينة.

وأضاف قرداحي: «لم نطرح موضوع الاستقالة مع رئيس مجلس النواب والآراء منقسمة بين مؤيّدة للاستقالة وأخرى معارضة كما لم يتحدّث أحد عن ضمانات لا في الداخل ولا في الخارج».

واستنكرت دول خليجية تصريحات وزير الإعلام اللبناني حول الحرب في اليمن.

المصرى اليوم

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