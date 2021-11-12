وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا في دار مناسبات قرية المسيد

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على دار المناسبات بقرية المسيد التابعة لمركز أبوحماد، لمتابعة عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالإدارة الصحية بأبوحماد، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، وحزب مستقبل وطن، لعمل الدعاية اللازمة بأماكن التطعيم وتواجد الفرق الطبية، وتسجيل المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.



وقام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم جميع المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، وقياس العلامات الحيوية لهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، وأثني وكيل الوزارة على أداء الفريق الطبي وتفانيه وإخلاصه في العمل، ووعيه الشديد على تحقيق المستهدف بقرية المسيد، حيث قاموا بتطعيم ٦٠٠٠ مواطن حتي الآن بالقرية وتوابعها، من إجمالي ٨٠٠٠ مواطن، مقرراً صرف مكافأة ٥ أيام للفريق الطبي على أدائهم المتميز.



وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.