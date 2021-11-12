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السفير الفرنسي بالسعودية يصف تامر حسني بـ«الأسطوري الملهم» (صور)

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السفير الفرنسي بالسعودية يصف تامر حسني بـ«الأسطوري الملهم» (صور) السفير الفرنسي بالسعودية يصف تامر حسني بـ«الأسطوري الملهم» (صور)

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تألق الفنان تامر حسنى، مساء أمس الخميس، في حفله بموسم الرياض والذى أحياه على مسرح أبوبكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، وحضره الآلاف من الجمهور السعودى، الذين أشادوا بالحفل ومنظمى الحفل على الاستعراضات المبهرة التي قدمها «نجم الجيل» بتقنيات عالمية، وتفاعل الآلآف مع أغانيه.

وعقب انتهاء حسني من حفله، أشاد به السفير الفرنسى بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، حيث كتب قائلا :«سعيد باكتشاف بوليفارد خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة الترفيه، مع المغنى الأسطورى المصرى تامر حسنى، شكرا للهيئة العامة للترفيه وللمستشار تركى آل الشيخ، على هذا البرنامج الاستثنائى».

من جانبه، رد تامر حسنى على إشادة السفير الفرنسى بالمملكة العربية السعودية بحفله، قائلا: «ألف ألف شكر معالى السفير الفرنسى بالمملكة السعودية، كلامك غالى أوى عندى، وشرف كبير لى وتحياتى الغالية لك ولحرمكم المصون».

وظهر تامر حسني في حفله بإطلالة كلاسيكية رائعة، وصاحب تقديمه لأغانيه الشهيرة عروض الفاير، وأشعل تامر حسنى مسرح الحفل، كعادته، وسط حماس الجمهور وتصفيقهم الذي لم ينقطع، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة الإيجابية والحماسية التي تحث الشباب على النجاح والطموح وتحمل الصعاب، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

حفل تامر حسني في الرياض
حفل تامر حسني في الرياض
تامر حسني في موسم الرياض
تامر حسني في حفل غنائي بموسم الرياض
تامر حسني في حفل غنائي بموسم الرياض

المصرى اليوم

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