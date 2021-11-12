مصادرة مواد بناء مخالف في حي جنوب بمدينة الأقصر

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تفقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، صباح اليوم، حي جنوب للإطمئنان علي مستوي النظافة بشوارع الحي وأثناء مرورة اليومي بشارع التليفزيون لاحظ وجود مواد بناء عبارة عن أكوام من الرمل والطوب الأحمر تفترش الطريق وتتسبب في غلق تام لشارع فندق المروة .

وعلى الفور تم استدعاء مدير الإدارة الهندسية ورجال حي جنوب وحملة المعدات الثقيلة وتم مصادرة مواد البناء المخالف، كما تم رفع بعض الحواجز او العوائق الأسمنتية أمام المحال التجارية لمنع انتظار السيارات وتشوة المنظر العام .

وأصدر رئيس مدينة الأقصر ، تعليمات مشددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار ووضع المضبوطات بحملة المدينة ، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .