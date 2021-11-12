أخبار عاجلة

شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقويم التعليم" تشارك بالمعرض العالمي لحلول التعليم في دبي

Print
"تقويم التعليم" تشارك بالمعرض العالمي لحلول التعليم في دبي "تقويم التعليم" تشارك بالمعرض العالمي لحلول التعليم في دبي
بوصفها راعيًا بلاتينيًا إضافة إلى مساهمتها بتقديم ورقتيْ عمل

تشارك هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأحد القادم، بالمعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم Global Educational Supplies & Solutions GESS المقام في دبي، في دورته 14 تحت شعار "إبداع اليوم ، فرص الغد"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتتمثل مشاركة الهيئة في المؤتمر بوصفها راعيًا بلاتينيًا، إضافة إلى مشاركتها بورقتي عمل؛ الأولى بعنوان: "اختبار ألف ياء للذكاء" يقدمها المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس "قياس" الدكتور عبدالله القاطعي، والورقة الثانية بعنوان: "الزيارات الافتراضية المطبقة خلال العام الدراسي 2020-2021" ويقدمها المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور صالح الغامدي.

وسيتم في الجناح الخاص بالهيئة التعريف بالمنتجات والخدمات الخاصة بالهيئة والمراكز التابعة لها، حيث تتشرف الهيئة بدعوة الجميع لزيارة جناحها بالمعرض رقم (C10, C20) في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي من الساعة 10ص – 6م ، وذلك للاطلاع على أعمالها والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الزوار من خلال الفريق المختص المشارك من الهيئة.


يذكر أن المشاركة بالمعرض تأتي ضمن مشاركات الهيئة ومراكزها في المعارض والمؤتمرات الدولية المعنية بالتعليم والتدريب، لعرض أعمالها وخدماتها ومشاريعها، كما سيشارك في المؤتمر أكثر من 10 آلاف متخصص تعليمي، وأكثر من 550 موردًا تعليميًا من 40 دولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية

جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية