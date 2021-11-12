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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، استمرار فعاليات مبادرة «خلي الوعي صاحي» لتوعية الطلبة بالسلوكيات والإجراءات الإحترازية للحماية من إنتشار فيروس كورونا أثناء الدراسة بمحافظة الأقصر .

وفقاً للمبادرة توجه فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إلى مدرسة المستقبل الدولية بالأقصر.

وتضمن اللقاء القاء ندوة تثقيفية عن أهمية إتباع إرشادات التباعد الإجتماعي وإلإجراءات الاحترازية، والتوعية بأهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة للوقاية من فيروس كورونا.