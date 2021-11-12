أخبار عاجلة

شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إنطلاق مبادرة «خلى الوعي صاحي» لمواجهة في الأقصر

Print
إنطلاق مبادرة «خلى الوعي صاحي» لمواجهة فيروس كورونا في الأقصر إنطلاق مبادرة «خلى الوعي صاحي» لمواجهة في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، استمرار فعاليات مبادرة «خلي الوعي صاحي» لتوعية الطلبة بالسلوكيات والإجراءات الإحترازية للحماية من إنتشار أثناء الدراسة بمحافظة الأقصر .

وفقاً للمبادرة توجه فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إلى مدرسة المستقبل الدولية بالأقصر.

وتضمن اللقاء القاء ندوة تثقيفية عن أهمية إتباع إرشادات التباعد الإجتماعي وإلإجراءات الاحترازية، والتوعية بأهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة للوقاية من فيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في حالات الوفاة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في حالات الوفاة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

وفاة سيدتين بشمال سيناء نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد

وفاة سيدتين بشمال سيناء نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد