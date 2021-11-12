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«أتمنى أن نجعل ضعفنا قوة تساعدنا لمواصلة الحياة»..بابا الفاتيكان يدعو إلى مشاركة الابتسامة مع المحتاجين

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«أتمنى أن نجعل ضعفنا قوة تساعدنا لمواصلة الحياة»..بابا الفاتيكان يدعو إلى مشاركة الابتسامة مع المحتاجين «أتمنى أن نجعل ضعفنا قوة تساعدنا لمواصلة الحياة»..بابا الفاتيكان يدعو إلى مشاركة الابتسامة مع المحتاجين

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«أتمنى أن يفتح هذا اللقاء قلوبنا جميعا لكي نضع أنفسنا في تصرف بعضنا البعض، ولكي نجعل ضعفنا قوة تساعدنا على مواصلة مسيرة الحياة، ولكي نحول فقرنا إلى غنى يمكن تقاسمه، وهكذا نجعل العالم أفضل» ..عبارات استهل بها البابا فرنسيس كلمته في لقاء الصلاة مع الفقراء .

زار البابا اليوم الجمعة مدينة أسيزي الإيطالية، حيث شارك في لقاء شهادات حياة وصلاة مع خمسمائة فقير من مختلف أنحاء أوروبا.

و قال البابا في كلمته :«أشكركم على قبول دعوتي للاحتفال هنا في أسيزي، مدينة القديس فرنسيس، باليوم العالمي الخامس للفقراء والذي يصادف بعد غد». وأضاف :«نطلب من الرب أن يسمع صراخنا»، لافتا إلى ان التهميش الأول الذي يعاني منه الفقراء هو التهميش الروحي.

وتابع :«يجد العديد من الأشخاص والعديد من الشباب بعض الوقت لمساعدة الفقراء ويحملون لهم الطعام والمشروبات الساخنة' وهذا أمر جيد جدا وأشكر الله على سخائهم، لكنني أسعد بشكل خاص عندما أسمع أن هؤلاء المتطوعين يتوقفون لبعض الوقت للتحدث مع الأشخاص».

ولفت البابا فرنسيس إلى أن مشاركة الابتسامة مع المحتاجين هو أمر جيد لكلينا، لي وللآخرين، قائلا:«الابتسامة هي تعبير عن الحب والحنان، أشكركم لأنكم أتيتم إلى هنا من العديد من البلدان المختلفة لكي تعيشوا خبرة اللقاء والإيمان هذه. اللقاء هو أول شيء، أي أن نذهب إلى بعضنا البعض بقلب مفتوح ويد ممدودة».

وتابع :«نحن نعلم أن كل واحد منا يحتاج إلى الآخر، وكذلك أنّ الضعف إذا عشناه معًا، يمكنه أن يصبح قوة تجعل العالم أفضل. غالبا ما يُنظر إلى حضور الفقراء بانزعاج وكشيء ينبغي تحمله، ونسمع أحيانا أن المسؤولين عن الفقر هم الفقراء».

واستطرد البابا :«لكى لا نقوم بفحص جاد للضمير حول أعمالنا، وحول ظلم بعض القوانين والتدابير الاقتصادية، وحول نفاق الذين يريدون أن يغتنوا بشكل مفرط، نلقي اللوم على أكتاف الأشخاص الأشد ضعفا».

وأكد أنه حان الوقت لكي يستعيد الفقراء كلمتهم، لأن طلباتهم ولفترة طويلة قد ذهبت أدراج الرياح، مضيفا :«حان الوقت لكي تفتح العيون لكي ترى حالة عدم المساواة التي تعيش فيها العديد من العائلات وأن نشمر عن سواعدنا لكي نعيد لهم الكرامة من خلال خلق الوظائف، ولكي نعود إلى التشكك إزاء واقع الأطفال الجائعين، والمستعبدين، والذين تتقاذفهم المياه وهم يموتون في قبضة الموت غرقا، والضحايا الأبرياء لجميع أشكال العنف.

ودعا إلى وقف العنف ضد النساء ولكي يتم احترامهن ولا وليس معاملتهن كسلع تبادل.

المصرى اليوم

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