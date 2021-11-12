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ضبط 824 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأقصر

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ضبط 824 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأقصر ضبط 824 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأقصر

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قامت مديرية بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح، بحملة تموينية بناحية بندر الأقصر لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار .

وأسفرت الحملة اثناء التفتيش على أحد مخازن السلع الغذائية التابع لماركت شهير- بندر الأقصر ضبط عدد ٢٦٨ علبة حليب كامل الدسم زنة العلبة واحد لتر، وعدد ٢٩٠ كيس دقيق أبيض زنة الكيس الواحد واحد كجم، كما تم ضبط عدد ٣٤ علبة لبن جاف زنة العلبة ٢٨٨ جرام، وعدد ١٠٧٥ علبة حليب شيكولاتة زنة العلبة ١٨٠ ملي، بجانب ضبط عدد ٧ برطمان مربى المشمش زنة البرطمان ١ كجم .

ووفقا لمديرية التموين، فان جمبع السلع الغذائية المضبوطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة المختصة.

المصرى اليوم

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