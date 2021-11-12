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بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي

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بهدف بناء قدرات منسوبي المركز في تطبيق المهارات اللازمة

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جامعة المعرفة ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي خلال الفترة 10 – 11 / نوفمبر / 2021 م ، بهدف بناء قدرات منسوبي المركز في تطبيق المهارات اللازمة للمساعدة في إنقاذ الحياة والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في الميادين الإغاثية.

وجرى خلال أعمال الورشة إكساب المتدربين مهارات تقديم الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي، وإجراء الإسعافات الأولية للإصابات الطارئة، وحصل مجتازو البرنامج على شهادات (CPR) معتمدة لمدة سنتين.

ويأتي ذلك في إطار السعي الحثيث لتعزيز سبل التعاون والشراكة المجتمعية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والجامعات الحكومية والأهلية.

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي والرئوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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