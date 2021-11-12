أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية" تختار العالم السعودي "عبدالله عسيري" لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية

Print
"الصحة العالمية" تختار العالم السعودي "عبدالله عسيري" لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية "الصحة العالمية" تختار العالم السعودي "عبدالله عسيري" لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية
تتكوّن من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين اختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة، حيث اختارت المنظمة الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة العربية لعضوية المجموعة.

وتتكوّن المجموعة العلمية الاستشارية من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الاجتماعية، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة.

جدير بالذكر أن د. عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها 182 بحثاً منشوراً و11.318 اقتباسًا في الدوريات العلمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

المجلس الوزاري العربي للمياه ينوه بتجربة السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية

المجلس الوزاري العربي للمياه ينوه بتجربة السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية