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زراعة كفر الشيخ تتابع زراعة القمح علي مصاطب لترشيد استهلاك مياه الري

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زراعة كفر الشيخ تتابع زراعة القمح علي مصاطب لترشيد استهلاك مياه الري زراعة كفر الشيخ تتابع زراعة القمح علي مصاطب لترشيد استهلاك مياه الري

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شنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ وبالتعاون مع جهاز الإرشاد والمكافحة ببلطيم، حملة لمتابعة وفحص للزراعات وحقول القمح المجهزة لزراعة القمح على مصاطب.

وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن طريقة زراعة القمح على المصاطب تعتبر من أفضل طرق زراعة القمح على الاطلاق حيث ابتكرت هذه الطريقة لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية ولزيادة الإنتاجية، لأنها تؤدى إلى تحسين الصفات المحصولية وينعكس ذلك إيجابيا على الإنتاجي.

ووجه وكيل وزارة الزراعة، بتفعيل دور إدارة الإرشاد الزراعي لتشجيع المزارعين على طرق الزراعة المستحدثة ومنها زراعة القمح على مصاطب لتحقيق أعلى إنتاجية وترشيد مياه الري المستخدمة في الزراعة.

المصرى اليوم

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