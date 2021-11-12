«تشافي قال نعم!».. دانييل ألفيس في طريقه للعودة إلى برشلونة

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كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن اقتراب الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، من عودته إلى برشلونة بعد أكثر من 5 سنوات مرت على رحيله من النادي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة يقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التعاقد مع المدافع البرازيلي بعد أن حصلوا على الموافقة من المدرب الجديد، تشافي هيرنانديز، الذي أوضح انه يريد انتداب زميله السابق من أجل مشروعه مع الفريق.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الإعلان عن التعاقد سيتم فقط عقب اجتماع أخير مع ألفيس، لكن يعرف الطرفان بالفعل أنه لن تكون هناك مشكلة بالنسبة له في ارتداء قميص برشلونة مرة أخرى.

سينضم ألفيس إلى فريق برشلونة في صفقة انتقال حر بعد فسخه لعقده مع ناديه الأخير، ساو باولو.

وكانت التقارير الصحفية قد أفادت أن المدافع المخضرم (38 عامًا) قد عرض نفسه على برشلونة في عدة مناسبات، وقد شوهد مع خوان لابورتا – رئيس النادي- في محيط ملعب كامب نو خلال مباراة الفريق ضد دينامو كييف في دوري الأبطال، ووقتها صرح اللاعب بأنه تحت أمر النادي في أي وقت وبغض النظر عن رؤيتهم للمكان الذي سيشغله اللاعب في الفريق الأول.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يمتلك بطاقة مجانية لتسجيل اللاعبين في لا ليجا، وهو ما يعني أن النادي يمكنه تسجيل اللاعب ضمن قائمة الفريق على الفور دون الحاجة لإنتظار بداية السوق الشتوية في يناير، لذلك يعتزمون جعل الأمر رسميًا في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن للمدرب تشافي الاعتماد عليه، إذا كان يعتقد أنه جاهز بدنيًا، بداية من أول مهمة رسمية للمدرب الجديد في النادي والتي ستكون مواجهة ديربي في الأسبوع المقبل ضد إسبانيول على ملعب كامب نو.