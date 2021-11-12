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ميدو و بركات نجوم الريمونتادا يومياً على شاشة المحور

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ميدو و بركات نجوم الريمونتادا يومياً على شاشة المحور ميدو و بركات نجوم الريمونتادا يومياً على شاشة المحور

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اعلنت قناة المحور عن بدء برنامجها الرياضى الاكبر الريمونتادا يومياً فى تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة القناة بدء من غدا السبت والذى يقدمه النجم احمد حسام ميدو والنجم محمد بركات ويضم البرنامج مجموعة من الفقرات المختلفة سواء على مستوى التحليل لمباريات الدورى المصرى والدوريات العالمية وكذا الالعاب المختلفة بجانب استضافة نجوم كرة القدم المصرية والعالمية

و حرصت ادارة القناة على استخدام احدث التقنيات التكنولوجية لخدمة المشاهدين وتقديم برنامج رياضى يليق بشاشة المحور .

المصرى اليوم

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