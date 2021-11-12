ازالة 18 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 5086 متر مربع

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز ، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومنافع ري بناحية نجع الشيخ فضيل .

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد ( 13 ) حالة تعدى منها عدد ( 11 ) حالة مخالفة بمساحة 1631م2 عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب اللبن والطوب الابيض وعدد ( 2 ) مخالفة بمساحة 1443م2 عبارة عن تعدي بالتجريف والزراعة متعدية على حرم الري دون سند من القانون.

وفي السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة لإزالة التعديات أسفرت عن ازالة ٥ حالات تعدي بمساحة ٢٠١٢ متر عبارة عن أسوار وأحواش مقامة دون سند من القانون بناحية البياضية. .