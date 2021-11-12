سموحة يرفع الحمل البدنى استعداداً لمواجهة إنبى فى الدورى

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قرر أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين، بالإضافة إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق، والتغلب على بعض الأخطاء في التغطية الدفاعية التي واجهت الفريق في المباريات الماضية، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام النادي إنبى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام والتى ستقام على ملعب بتروسبورت يوم الجمعة 19 نوفمبر الجارى.

وكان الجهاز الفني لسموحة، بقيادة سامى، قد استقر على خوض ودية واحدة فقط أمام سبورتنج خلال فترة التوقف، وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين من الإصابات خاصة بعدما استعاد الفريق قوته الضاربة بعودة كلاً من المغربى عبدالكبير الوادى ومحمد الخواجة وخالد عبدالفتاح واحمد حمص من الإصابة.

ويعكف أحمد سامى حاليا ومعه الجهاز المعاون، على مراجعة مباراة إنبى الأخيرة التي جمعته مع غزل المحلة بالجولة الماضية من الدوري، وانتهت بفوز كبير للفلاحين بنتيجة 3/0، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في إنبى قبل اللقاء المرتقب بينهما فى الجولة القادمة للدورى.

وقرر مدرب سموحة اجراء بعد التعديلات فى الخط الأمامى لفريق فى التدريبات الحالية بعد استعاده المشاكس عبدالكبير الوادى والذى غاب عن الجولتين الأخيريين فى الدورى بسبب الإصابة، حيث يعول عليه أحمد سامى الكثير فى تحسين الأداء الهجومى مع المتألق مروان حمدى أحد هدافى الدورى برصيد 3 أهداف.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 5 نقاط، حصدها الموج الأرزق من التعادل مع الإتحاد السكندرى والمصرى ،ثم الفوز على فريق إيسترن كومباني في الجولة الثالثة بثلاثة اهداف نظيفة.