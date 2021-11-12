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بيلاروسيا تمنع مواطني 3 دول عربية من ركوب طائراتها القادمة من تركيا

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بيلاروسيا تمنع مواطني 3 دول عربية من ركوب طائراتها القادمة من تركيا بيلاروسيا تمنع مواطني 3 دول عربية من ركوب طائراتها القادمة من تركيا

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قررت سلطات بيلاروسيا منع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا.

وأكّدت الخطوط البيلاروسية، أن منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا.

وكان قد تسلل عدد من المهاجرين إلى أراضي بولندا قادمين من بيلاروسيا بطريقة غير شرعية، رغبة منهم في الدخول إلى أوروبا.

وارتفعت وتيرة التوتر بين الحدود البولندية – البيلاروسية بسبب أزمة المهاجرين، الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة في ظل انخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر.

ووصل الآلاف من المهاجرين أغلبهم من مواطني أكراد العراف، فضلا عن عددا من الأفغان.

المصرى اليوم

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