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قرارا من الأسرة بوقف دعوى نشوز لحين الفصل في دعوى طلاق للضرر

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قرارا من الأسرة بوقف دعوى نشوز لحين الفصل في دعوى طلاق للضرر قرارا من الأسرة بوقف دعوى نشوز لحين الفصل في دعوى طلاق للضرر

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أصدرت محكمة الأسرة قرارا بوقف دعوى النشوز المقامة من موظف ضد زوجته، بعد أن أوضح أنها لم تنفذ حكم الطاعة الصادر من المحكمة.

وقال الموظف إن زوجته تركت مسكن الزوجية منذ 5 أشهر وفشلت معها كافة مساعى الصلح، وأصرت على موقفها برفضها الرجوع له، فأقام دعوى طاعة وتم إنذارها بالدعوى ورغم علمها بها إلا أنها لم تنفذها .

استدعت المحكمة الزوجة والتي حضرت بصحبة محاميها وقدم صورا من قضايا أقامتها الزوجة ضد زوجها من بينها دعوى الطلاق للضرر، وقال إن موكلته ترفض استكمال حياتها الزوجية بسبب سوء معاملة زوجها، والاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث إصاباتها أكثر من مرة، إضافة إلى تقديمه صورة ضوئية من محضر محرر ضد الزوج يفيد الاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكسر في القدم اليمنى، إضافة إلى جروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، وأقر المحامي بأن المحكمة أجلت دعوى الطلاق للشهر المقبل للاستماع إلى الشهود .

وقالت الزوجة للمحكمة إنها تزوجت منذ 5 سنوات وأنجبت طفلا، وقررت عدم الانجاب من زوجها مرة ثانية لكون شخصا غير أمين عليها وعلى طفله وكان دائم الاعتداء عليه بالضرب وإحداث اصاباتها وفى كل مرة كان يتشاجر معها تترك مسكن الزوجية وتقيم لدى أهلها، لكن المرة الأخيرة كانت اصاباتها كبيرة فقررت عدم الرجوع اليه مرة ثانية والطلاق عن طريق المحكمة بعد أن رفض تطليقها .

المصرى اليوم

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