مسابقة ومبادرات ورحلات.. أمير عسير يرعى انطلاقة "الإرشاد السياحي 8"

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ملتقى تطويري يسوّق لمناطق المملكة ويضم متحدثين من دول أجنبية وعربية

ينطلق الملتقى السعودي للإرشاد السياحي في نسخته الثامنة هذا العام، في منطقة عسير، في الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2022.

ويقام الملتقى برعاية أمير عسير الأمير تركي بن طلال، وتنظمه الجمعية السعودية للإرشاد السياحي بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها.

وتعدّ رعاية الأمير للملتقى تأكيدًا على اهتمامه بالسياحة والتسويق للمنطقة كونها وجهة سياحية مفضلة لدى السياح محليًا وعالميًا.

وسوف يتخلل الملتقى عدد من الرحلات السياحية في عدة وجهات سياحية تابعة لمنطقة عسير، التي تحظى باهتمام كبير من أمير المنطقة.

ويعد الملتقى فرصة لتقديم منطقة عسير سياحيًا بشكل جديد، وإعطاء المرشدين السياحيين، فرصة للتعرف على سبل جديدة للتسويق لخدماتهم ولمنطقة عسير كوجهة سياحية.

كما يهدف لتطوير مهنة الإرشاد السياحي والتسويق للمرشدين السياحيين بمناطق المملكة، ويضم عددًا من المتحدثين من دول أجنبية وعربية.

يُذكر أن الملتقى سيشهد تنظيم مسابقة أفضل مرشد سياحي، وستكون مدعومة من عدد من الجهات في هذا المجال، كما سيكون هناك عدد من المبادرات التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الملتقى.