كوريا الشمالية تدعو مواطنيها إلى بذل كل ما بوسعهم لتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية

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دعت كوريا الشمالية، المواطنين، إلى بذل كل ما في وسعهم لتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الخمسية للبلاد، وفقا لصحيفة رودونغ شينمون الرسمية لحزب العمال الحاكم.

وأضافت إنه لم يتبق سوى 50 يوما حتى نهاية العام الأول للخطة الخمسية ودعت إلى الروح المثابرة لتحقيق الأهداف التي حددها الحزب.

وكان قد اعترف الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ-أون، في شهر يناير الماضي، بفشل خطته السابقة للتنمية الاقتصادية، وكشف عن خطة جديدة للتنمية تركز على الاعتماد على الذات وسط إغلاق مطول للحدود بسبب جائحة كورونا والعقوبات الدولية.

وعقد مجلس الوزراء الكوري الشمالي، الشهر الماضي، اجتماعا لمراجعة الأداء الاقتصادي للبلاد في الربع الثالث، وانتقد خلاله نائب رئيس الوزراء بارك جونغ-غون أوجه القصور والسلوك غير المسؤول لبعض العمال.