حبس عاطل بتهمة الإتجار في المخدرات والأسلحة النارية والذخائر بالخانكة

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ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطل في الخانكة بتهمة الإتجار في المخدرات والأسلحة النارية والذخائر.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز تفيد قيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية وتم ضبط المتهم ويدعى «ر ن ح» وشهرته «أبودومه»، 22 سنة، عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات و1170 تذكرة من مخدر البودر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى 535 جنيها.

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة البيع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسة.