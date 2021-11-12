ضبط مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى المرج

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع مستحضرات تجميل فى المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "كحول – مطهرات" مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المصنع على (1,600 طن " صابون-مطهرات" - 1227 عبوة "صابون سائل ، كحول") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها (كمية من الإستيكرات والزجاجات الفارغة - كبروسر - ميزان حساس - أدوات للخلط والتعبئة بالمواد المطهرة) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .