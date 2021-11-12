معيط : الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الضرائب منتصف 2022 للتيسير على المستثمرين

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تشهده من حراك تنموى غير مسبوق يمتد لكل القطاعات، وما توفره من فرص واعدة تفتح أفاقًا رحبة لتعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال في مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصرى وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير اليابانى بالقاهرة نوكى ماساكى، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة، وأعرب الوزير عن تقديره لجهود السفير اليابانى طوال فترة عمله بمصر، التي امتدت لنحو ٣ سنوات، في دفع علاقات التعاون بين البلدين، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في عدة مسارات مثل مشروعات المدارس اليابانية، والجامعة اليابانية، والتعاون الحالى في تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل.

واستعرض الوزير جهود تطوير وميكنة منظومة الضرائب، التي من المستهدف الانتهاء منها في منتصف عام ٢٠٢٢، فضلاً على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في إطار تحديث المنظومة الجمركية، ضمن جهود الدولة؛ للتيسير على المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادى.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

