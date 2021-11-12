أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معيط : الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الضرائب منتصف 2022 للتيسير على المستثمرين

Print
معيط : الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الضرائب منتصف 2022 للتيسير على المستثمرين معيط : الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الضرائب منتصف 2022 للتيسير على المستثمرين

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تشهده من حراك تنموى غير مسبوق يمتد لكل القطاعات، وما توفره من فرص واعدة تفتح أفاقًا رحبة لتعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى حرص على تحفيز بيئة الأعمال في مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصرى وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير اليابانى بالقاهرة نوكى ماساكى، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة، وأعرب الوزير عن تقديره لجهود السفير اليابانى طوال فترة عمله بمصر، التي امتدت لنحو ٣ سنوات، في دفع علاقات التعاون بين البلدين، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في عدة مسارات مثل مشروعات المدارس اليابانية، والجامعة اليابانية، والتعاون الحالى في تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل.

واستعرض الوزير جهود تطوير وميكنة منظومة الضرائب، التي من المستهدف الانتهاء منها في منتصف عام ٢٠٢٢، فضلاً على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في إطار تحديث المنظومة الجمركية، ضمن جهود الدولة؛ للتيسير على المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادى.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه