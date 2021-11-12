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ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالاسكندرية ومطروح

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ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالاسكندرية ومطروح ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالاسكندرية ومطروح

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبمشاركة مديريتى أمن الإسكندرية و مطروح نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، على النحو التالى:

بنطاق مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط 4 من العناصر الإجرامية ، لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية وبحوزتهم "عدد 45 طربة لمخدر الحشيش – طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار– سيارة- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض "مطواة"

المصرى اليوم

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