بعد 5 سنوات من عرضها لأول مرة..«فالكيري» الخارقة تدخل حيز الإنتاج (صور)

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دخلت سيارة «فالكيري» الخارقة من أستون مارتن حيز الإنتاج، بعد 5 سنوات من عرضها لأول مرة، إذ أعلنت شركة صناعة السيارات أن نموذج العميل الأول قد اكتمل، وسيتم استلامه خلال الأسابيع المقبلة، وهذا بعد مرور حوالي عامين من الوقت الذي كان مخطط له.



فالكيري

ويتم إنتاج السيارات في مصنع أستون مارتن، في جايدون، المملكة المتحدة، وسيصنع 150 سيارة «فالكيري» العادية، بالإضافة إلى 85 «فالكيري» Spider المكشوفة و40 «فالكيري» AMR Pros .



فالكيري

وفقًا لـ Aston Martin، ستكون سيارة المسار أسرع حول مضمار السباق من متسابق Le Mans Hypercar، بسرعة LMP1 أو سيارة فورميلا 1.



فالكيري

كما يقوم فريق متخصص لإنتاج «فالكيري»، حيث تتطلب كل سيارة أكثر من 2000 ساعة من العمل لإكمالها، بالإضافة إلى اختبار كل سيارة في حلبة سيلفرستون قبل التوقيع عليها.



فالكيري

بينما ساهم دانيل ريكاردو، سائق سباقات فورمولا 1 في تقديم مفهوم «فالكيري»، والذي كان يقود سيارته في ذلك الوقت لصالح فريق ريد بل، وأيضاً الشريك الفني للمشروع.



فالكيري

فيما قال توبياس مويرز، الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن، في بيان: «تطلب برنامج أستون مارتن فالكيري، أقصي جهد كل من عمل عليه، لكن الالتزام بالحلم أنتج سيارة رائعة، سيارة F1 للطريق».



فالكيري

وأردف «صممت»فالكيري«من التفاني الثابت لفريق كبير من المهندسين والفنيين ذوي المهارات العالية الذين عملوا بلا ملل لإنتاج فالكيري».



فالكيري

كما أكدت شركة أستون مارتن، أن أقصى إنتاج للسيارة يولد قوة قدرها 1139 حصان من نظام هجين مصمم خصيصًا على شكل V-12 ونظام KERS .



فالكيري

وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على محرك F1 فعلي مثل سيارة مرسيدس بنز «AMG One» المنافسة، إلا أن محرك V-12 الذي طورته شركة Valkyrie's Cosworth بسعة 6.5 ليتر لا يزال عملاً فنياً.



فالكيري

فيما تأتي السيارة بتصميمم مميز من كل زاوية، مع الحد الأدنى من ألواح الهيكل لتتشابه إلى حد ما السيارات المتواجدة على الطريق، لكن لها أيضاً بعض العيوب، فالمقصورة ضيقة، ويمكن الوصول إليها من خلال أبواب الجناح الصغيرة النموذجية على طراز سيارات السباق.

