الشباب والرياضة بكفر الشيخ تكرم سفراء «مشواري» احتفاء ببناء كوادر تدريبية قوية

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هدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ختام المعسكر التدريبي لسفراء مشواري احتفاء ببناء كوادر تدريبية قوية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب، والذي استمر لمدة 5 أيام بمشاركة السفراء الـ50، الذي أعد خصيصا لصقل المدربين الجدد، وتوفير تأهيل علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بمشروع مشواري.

الشباب والرياضة

جاء ذلك بحضور عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، واللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج سفراء مشوارى ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، أحد المستويات المتقدمة في برنامج مشواري للمستفيدين المتميزين والحاصلين على تدريب برنامج مشواري، وذلك لإعدادهم ليكونوا ميسرين، ومساعدين مدربي مهارات حياتية بعد اجتيازهم المرحلة التدريبية الأولى واعتمادهم كمدربين بالمشروع داخل محافظة كفر الشيخ، ويشمل التدريب ،مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الإبداع والابتكار، مهارات التعلم.

الشباب والرياضة

سفراء مشواري هو أحد المستويات المتقدمة في برنامج مشواري للمستفيدين المتميزين والحاصلين على برنامج مشواري، والذين تم إعدادهم ليكونوا ميسيرين ومساعدين مدربين مهارات حياتيه والاعتماد عليهم في تدريب برنامج مشواري، وقد تابعت الدورات التدريبية التي نفذها السفراء بمراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال الشهور الثلاث الماضية بمتابعة حسن الدسوقي منسق التدريب بالمحافظة ومدرب بالمشروع وبحضور مدربي المشروع وعدد من القيادات التنفيذية.