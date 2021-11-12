أعظم فناني العصر الذهبي.. من هو يوهانس فيرمير الذي يحتفل به جوجل؟

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يحتفل محرك البحث جوجل اليوم الجمعة بالرسام الهولندي يوهانس فيرمير، الذي يعد واحد من أشهر وأهم الفنانين، في تاريخ الفن الهولندي، بمناسبة حلول الذكرى السادسة والعشرون لافتتاح معرضه له في المعرض الوطني للفنون بواشنطن، والذي يضم 21 لوحة من أعماله.

واستبدل محرك البحث جوجل صورة الشعار الخاص به بعدد من أشهر الرسومات للفنان الهولندي الشهير.

من هو يوهانس فيرمير؟

يوهانس فيرمير من مواليد 1632، بمدينة دلفت الهولندية، وكان من أشهر الرسامين الهولنديين على مر العصور، وعلى الرغم من أنه 35 لوحة فنية فقط، إلا أنه من أعظم فنانين العصر الذهبي، أو فترة الباروكية الهولندية وتحديدًا خلال القرن السابع عشر.

اشتهر «فيرمير» بتجسيد مشاهد من الحياة اليومية الهادئة في الأماكن الداخلية لوحاته، كما اشتهر بالاستخدام الدقيق للضوء والظل مما ينتج عنه تناقضات حادة في أعماله الفنية.

حياته الشخصية

رغم النجاح الذي حققه يوهانس فيرمير كرسام والاحترام الذي حظيت به موهبته إلا أنه لم يجني ثروة مالية كبيرة، إذ توفى عن عمر يناهز 43 عام تاركًا زوجته مديونة، ربما لأنه أنتج عددًا قليلاً نسبيًا من اللوحات.

ولم تتوفر المزيد من المعلومات حول حياته الشخصية، حيث إنه لم يتم العثور على مذكراته الشخصية.

ونظرًا للعدد القليل نسبيًا من الأعمال التي أنتجها يوهانس فيرمير، فقد نسي إلى حد كبير في عالم الفن، لما يقرب من قرنين من الزمان، ولكن تم إعادة اكتشافه مرة أخرى في أواخر القرن التاسع عشر.