أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أعظم فناني العصر الذهبي.. من هو يوهانس فيرمير الذي يحتفل به جوجل؟

Print
أعظم فناني العصر الذهبي.. من هو يوهانس فيرمير الذي يحتفل به جوجل؟ أعظم فناني العصر الذهبي.. من هو يوهانس فيرمير الذي يحتفل به جوجل؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم الجمعة بالرسام الهولندي يوهانس فيرمير، الذي يعد واحد من أشهر وأهم الفنانين، في تاريخ الفن الهولندي، بمناسبة حلول الذكرى السادسة والعشرون لافتتاح معرضه له في المعرض الوطني للفنون بواشنطن، والذي يضم 21 لوحة من أعماله.

واستبدل محرك البحث جوجل صورة الشعار الخاص به بعدد من أشهر الرسومات للفنان الهولندي الشهير.

من هو يوهانس فيرمير؟

يوهانس فيرمير من مواليد 1632، بمدينة دلفت الهولندية، وكان من أشهر الرسامين الهولنديين على مر العصور، وعلى الرغم من أنه 35 لوحة فنية فقط، إلا أنه من أعظم فنانين العصر الذهبي، أو فترة الباروكية الهولندية وتحديدًا خلال القرن السابع عشر.

اشتهر «فيرمير» بتجسيد مشاهد من الحياة اليومية الهادئة في الأماكن الداخلية لوحاته، كما اشتهر بالاستخدام الدقيق للضوء والظل مما ينتج عنه تناقضات حادة في أعماله الفنية.

حياته الشخصية

رغم النجاح الذي حققه يوهانس فيرمير كرسام والاحترام الذي حظيت به موهبته إلا أنه لم يجني ثروة مالية كبيرة، إذ توفى عن عمر يناهز 43 عام تاركًا زوجته مديونة، ربما لأنه أنتج عددًا قليلاً نسبيًا من اللوحات.

ولم تتوفر المزيد من المعلومات حول حياته الشخصية، حيث إنه لم يتم العثور على مذكراته الشخصية.

ونظرًا للعدد القليل نسبيًا من الأعمال التي أنتجها يوهانس فيرمير، فقد نسي إلى حد كبير في عالم الفن، لما يقرب من قرنين من الزمان، ولكن تم إعادة اكتشافه مرة أخرى في أواخر القرن التاسع عشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)