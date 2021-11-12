أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة بني سويف يحيل عميد كلية التجارة للتأديب لرفضه تنفيذ قراره (تفاصيل)

Print
رئيس جامعة بني سويف يحيل عميد كلية التجارة للتأديب لرفضه تنفيذ قراره (تفاصيل) رئيس جامعة بني سويف يحيل عميد كلية التجارة للتأديب لرفضه تنفيذ قراره (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعه بني سويف، إحاله عميد كليه التجاره إلى مجلس تأديب أعضاء هيئه التدريس بالجامعه، لما ثبت ضده من الإخلال بمقتضى الواجب الوظيفي والتقاليد الجامعيه الأصيله برفض استلام وتنفيذ القرار الصادر من رئيس الجامعه رقم 2275 بتاريخ 18 اغسطس 2021 وعدم تمكين من صدر القرار بمصلحته الدكتور أحمد فاروق الياس المدرس بكلية التجارة من مباشره مهام عمله.

وتضمن قرار رئيس الجامعة حفظ التحقيق ضد الاستاذ الدكتور عاطف محمد أحمد وكيل كليه التجاره للدراسات العليا والبحوث، وأسامة أحمد خميس مدير كليه التجاره لعدم ثبوت الامتناع في حقهم عن استلام قرار رئيس الجامعه أو رفض تنفيذه أو منع الدكتور أحمد فاروق من مباشره مهام عمله أو الاخلال بما يستوجب التأثيم.

كان الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف اصدر قرار رقم 117 بتاريخ 18 اغسطس21 20 بتجديد تعيين الدكتور أحمد فاروق الياس إبراهيم المدرس بكليه التجاره بالجامعه منسقا للبرامج المهنيه بكليه التجاره بالجامعه لمده عام وطلب رئيس الجامعة على الجهات المختصه العلم والتنفيذ كلا فيما يخص.

وحصلت «المصري اليوم»، على قرار الإحالة لعميد كلية التجارة بجامعة بنى سويف الصادر من رئيس جامعة بنى سويف رقم 1741 كما حصلت على تأشيرة عميد الكلية على رفضه لقرار رئيس الجامعة بالتجديد لمدة عام لصالح الدكتور أحمد فاروق المدرس بكلية التجارة بجامعة بنى سويف للعمل منسقا للبرامج المهنية بالكلية.

مستندات احالة عميد تجارة للتاديب بجامعة بني سويف
مستندات احالة عميد تجارة للتاديب بجامعة بني سويف

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)