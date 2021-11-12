رئيس جامعة بني سويف يحيل عميد كلية التجارة للتأديب لرفضه تنفيذ قراره (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعه بني سويف، إحاله عميد كليه التجاره إلى مجلس تأديب أعضاء هيئه التدريس بالجامعه، لما ثبت ضده من الإخلال بمقتضى الواجب الوظيفي والتقاليد الجامعيه الأصيله برفض استلام وتنفيذ القرار الصادر من رئيس الجامعه رقم 2275 بتاريخ 18 اغسطس 2021 وعدم تمكين من صدر القرار بمصلحته الدكتور أحمد فاروق الياس المدرس بكلية التجارة من مباشره مهام عمله.

وتضمن قرار رئيس الجامعة حفظ التحقيق ضد الاستاذ الدكتور عاطف محمد أحمد وكيل كليه التجاره للدراسات العليا والبحوث، وأسامة أحمد خميس مدير كليه التجاره لعدم ثبوت الامتناع في حقهم عن استلام قرار رئيس الجامعه أو رفض تنفيذه أو منع الدكتور أحمد فاروق من مباشره مهام عمله أو الاخلال بما يستوجب التأثيم.

كان الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف اصدر قرار رقم 117 بتاريخ 18 اغسطس21 20 بتجديد تعيين الدكتور أحمد فاروق الياس إبراهيم المدرس بكليه التجاره بالجامعه منسقا للبرامج المهنيه بكليه التجاره بالجامعه لمده عام وطلب رئيس الجامعة على الجهات المختصه العلم والتنفيذ كلا فيما يخص.

وحصلت «المصري اليوم»، على قرار الإحالة لعميد كلية التجارة بجامعة بنى سويف الصادر من رئيس جامعة بنى سويف رقم 1741 كما حصلت على تأشيرة عميد الكلية على رفضه لقرار رئيس الجامعة بالتجديد لمدة عام لصالح الدكتور أحمد فاروق المدرس بكلية التجارة بجامعة بنى سويف للعمل منسقا للبرامج المهنية بالكلية.

مستندات احالة عميد تجارة للتاديب بجامعة بني سويف