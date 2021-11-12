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الكرملين ينفي مزاعم «غزو أوكرانيا»: لا نشكل خطرا على أحد ونحمي حدودنا

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الكرملين ينفي مزاعم «غزو أوكرانيا»: لا نشكل خطرا على أحد ونحمي حدودنا الكرملين ينفي مزاعم «غزو أوكرانيا»: لا نشكل خطرا على أحد ونحمي حدودنا

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نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، صحة المزاعم عن تخطيطها لغزو أوكرانيا، مشددة على أنها لا تشكل خطرا على أحد لكنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها، جاء ذلك تعقيبا على خبر نشرتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من خطط «غزو أوكرانيا».

وأضاف المسؤول الروسي، هذا ليس أول تقرير وأول بيان تبدي فيه الولايات المتحدة قلقها إزاء تحركات قواتنا المسلحة داخل الأراضي الروسية، وأكدنا مرارا ردا على ذلك أنه يجب ألا تستدعي تنقلات قواتنا المسلحة داخل أراضينا قلقا لدى أحد.

وأكد بيسكوف أن دول حلف الناتو، تمارس أنشطة مكثفة على مقربة مباشرة من الحدود الروسية، وفقا لـ «إنترفاكس».

المصرى اليوم

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