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بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي بكهنة إيبارشية أسيوط

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي بكهنة إيبارشية أسيوط بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي بكهنة إيبارشية أسيوط

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التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بكهنة إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي للإيبارشية، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وكهنة الإيبارشية.

تخلل اللقاء الاطمئنان على أحوال الآباء الكهنة، وتقديم الشكر والتقدير لكل ما قدمه نيافة الأنبا كيرلس من مجهودات لخدمة الكنيسة والإيبارشية. واختتم اللقاء بمنح البركة الرسولية من غبطة البطريرك.

المصرى اليوم

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