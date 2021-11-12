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البابا تواضروس يعزي في وفاة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بإدفو

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البابا تواضروس يعزي في وفاة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بإدفو البابا تواضروس يعزي في وفاة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بإدفو

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تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لأسوان الفيوم ولمجمع كهنة إيبارشية أسوان في وفاة الأب القمص يوساب يسى، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشراونة مركز بإدفو التابعة لإيبارشيةأسوان، عن عمر تجاوز ٥٢ سنة وبعد خدمة كهنوتية استمرت ٨ سنوات فقط.

ومن المقرر أن تقام صلوات الجنازة في كنيسته في التاسعة من صباح غدٍ السبت.

ولد الأب يوساب يسى في ١٨ أكتوبر ١٩٦٩، وسيم كاهنًا في ٧ يوليو ٢٠١٣، ونال درجة القمصية في ٣٠ يناير ٢٠٢٠.

المصرى اليوم

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