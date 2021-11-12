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جائزة لاعب الشهر في البريميرليج: صلاح يقترب من معادلة الرقم الأفضل

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جائزة لاعب الشهر في البريميرليج: صلاح يقترب من معادلة الرقم الأفضل جائزة لاعب الشهر في البريميرليج: صلاح يقترب من معادلة الرقم الأفضل

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حصل النجم المصري وهداف البريميرليج، محمد صلاح، على جائزة لاعب الشهر في المسابقة بعد ادائه مع ليفربول خلال شهر أكتوبر وتسجيله 5 أهداف وصناعته لـ 4 أخرين.

وتفوق صلاح على 7 أسماء أخرى، وهم بن تشيلويل (تشيلسي) وماكسويل كورنيه (بيرنلي) وفيل فودين (مان سيتي) وتينو ليفرامينتو (ساوثهامبتون) وآرون رامسديل (أرسنال) وديكلان رايس (وست هام) ويوري تيليمانس (ليستر سيتي).

وحصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج للمرة الرابعة خلال مسيرته بالمسابقة، ليكون ثامن أكثر اللاعبين تتويجًا بهذه الجائزة خلال عهد البريميرليج، خلف سيرخيو أجويرو (7) وستيفن جيراراد وهاري كين (6 لكل لاعب) وروبن فان بيرسي وكريسيتانو رونالدو وواين روني (5 لكل لاعب).

وأوضح موقع أوبتا الإحصائي أن محمد صلاح أشترك في تسجيل 9 أهداف خلال شهر واحد (أكتوبر 2021: سجل 5 وصنع 4) في البريميرليج، علمًا بأن أخر لاعب حقق عدد مساهمات تهديفية أكبر خلال شهر في المسابقة كان محمد صلاح نفسه في ديسمبر 2018 (10).

المصرى اليوم

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