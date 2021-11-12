«معيط»: مصرأصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات لما تشهده من حراك تنموي غيرمسبوق

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أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن مصرأصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تشهده من حراك تنموي غيرمسبوق يمتد لكل القطاعات، وما توفره من فرص واعدة تفتح أفاقًا رحبة لتعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرمع السفيرالياباني بالقاهرة نوكي ماساكي، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة.

وأكد «معيط» حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال في مصروتبسيط ورقمنة الإجراءات بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصري وتعزيزحوكمة المنظومة المالية للدولة.

وأعرب عن تقديره لجهود السفير الياباني طوال فترة عمله بمصر، التي امتدت لنحو ٣ سنوات، في دفع علاقات التعاون بين البلدين، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في عدة مسارات مثل مشروعات المدارس اليابانية، والجامعة اليابانية، والتعاون الحالى في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه أعرب السفيرالياباني عن سعادته بما شهدته علاقات البلدين من تطورات إيجابية خلال فترة عمله، مشيرًا إلى أن هناك آفاقًا واسعة للعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم خاصة على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.. وأشاد بالنهضة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في مختلف المجالات.

وجه السفير اليابانى بالقاهرة حديثه لوزير المالية قائلاً: «تجربتي لا تُنسى في هذا البلد الجميل والعمل معكم أيضًا، وقد كنت محظوظًا برؤية مصر تتقدم بثبات وقوة جنبًا إلى جنب مع تقدم علاقتنا الثنائية، ونشكركم على استجابتكم الفورية بشأن مسألة التدقيق الضريبي».

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، في إطار التنسيق المشترك لاستقبال بعثة فنية يابانية للتقييم خلال الشهر الجارى تتعلق بعدد من الجوانب ذات الصلة بهذا المشروع القومى.. وأوضح السفير اليابانى أن حكومة بلاده تتطلع لطرح هذا المشروع كنموذج للتعاون الناجح، خلال مؤتمر «التيكاد» المقبل في عام ٢٠٢٢

ناقش الجانبان سبل تشجيع استثمارات الشركات اليابانية في مصر، واستعرض الوزير جهود تطوير وميكنة منظومتى الضرائب، التي من المستهدف الانتهاء منها في منتصف عام ٢٠٢٢، فضلاً على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في إطار تحديث المنظومة الجمركية، ضمن جهود الدولة؛ للتيسير على المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادى.