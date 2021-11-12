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تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس

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تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس
حظرت أنقرة، اليوم، على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفياتي السابق وبولندا.

ويأتي الإعلان في أعقاب جولة عاجلة من الاتصالات الدبلوماسية بين مسؤولين بولنديين وأتراك وأوروبيين تهدف إلى وقف تدفق الذين يحاولون الوصول بشكل غير شرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر حدوده الشرقية.

وأفادت هيئة الطيران المدني التركية في بيان «نظرا لمشكلة العبور غير القانوني عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، اتخذ قرار بأنه لن يُسمح لمواطني العراق وسورية واليمن الراغبين بالسفر إلى بيلاروس من المطارات التركية بشراء تذاكر والصعود على متن الطائرات حتى إشعار آخر».

ويشكل الإعلان تراجعا جزئيا عن موقف تركيا الرسمي من الخلاف المتصاعد بين بيلاروس وحليفتها من جهة، ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. ورفضت شركة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، الاتهامات بأن رحلاتها «تهيء الوضع لتهريب المهاجرين غير الشرعيين». وأكدت في بيان أن معلومات كهذه «لا تعكس الحقيقة».

من جهته، ناقش وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأزمة خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي زبينيو راو، الأربعاء.

وأعرب تشاوش أوغلو عن «حزنه حيال المحاولات الرامية لتصوير تركيا على أنها جزء من المشكلة».

وتستضيف تركيا ما يصل إلى خمسة ملايين لاجئ ومهاجر، معظمهم من سورية، ولا تزال محطة مفضلة للمهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.


الوطن السعودية

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