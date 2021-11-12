رويترز تكشف مسودة مؤتمر باريس: عقوبات دولية لمن يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية

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كشفت وكالة «رويترز» أن هناك عقوبات دولية ستواجه من يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية والانتقال السياسي في البلاد، وفقا لمسودة نتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، موضحة أن المسودة حثت كافة الأطراف على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تطلق يوم 24 ديسمبر.

ودعت هذه المسودة أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا خاصا بليبيا بمشاركة وفود رفيعة من نحو 30 دولة بما في ذلك بعض دول الجوار.