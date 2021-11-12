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المنوفية: فحص 1250 مواطنا ضمن القافلة الـ34 للمبادرة الرئاسية نور حياة

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المنوفية: فحص 1250 مواطنا ضمن القافلة الـ34 للمبادرة الرئاسية نور حياة المنوفية: فحص 1250 مواطنا ضمن القافلة الـ34 للمبادرة الرئاسية نور حياة

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتي ينفذها صندوق تحيا بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الكشف على (1250) مواطنا من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الرابعة والثلاثون للمبادرة الرئاسية «نور حياة»، وذلك بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار ( اليونيسكو ) بمدينة سرس الليان يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من .

وأضاف المحافظ بأن القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

وأشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مثمناً دور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

المصرى اليوم

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