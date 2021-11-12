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كشف التصويت المبدئي على قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب، من حيث المبدأ في جلسته العامة قبل أسبوع، عن رفض حزبي العدل ومصر الحديثة لمشروع القانون.

وعدد الرافضون لمشروع القانون «المالية الموحد» أسباب رفضهم لمناقشة القانون، بتعارضه مع مواد الدستور، حيث أعلن النائب هشام هلال، رفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة لمشروع القانون، بسب ما اعتبرته الهيئة البرلمانية للحزب «تناقض» بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، وقال «إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يخالف أحكامه».

وأوضح «هلال» أن عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة تتعارض مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامى للموازنة على مجلس النواب، وقال: «فى المادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامى للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، وفى نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد ألا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية«وهو ما اعتبره النائب تعارض صريح مع الدستور، وقال:»تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حقا ما، لا يجوز للمشرع العادى التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا.. هناك خلل في البناء التشريعى للعديد من مواد مشروع القانون، كما أن المادة 72 من مشروع القانون تحظر على ممثلى الوزارة الحصول على مزايا مالية، وتؤول المزايا للوزارة»، متسائلًا: «هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة؟».

فيما قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن سبب رفضه مشروع القانون،: «القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه.. هذا القانون جاء خاليا تمامًا عدا في 3 أو 4 نقاط من كيف يطبق ولماذا، غير أن موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها، فكيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة».

وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد، قبل أسبوع، ومن المقرر أن يبدأ مناقشة مواد مشروع القانون يوم الأحد المقبل بحضور وزير المالية محمد معيط.