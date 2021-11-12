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الهلال الأحمر يجهّز 11 نادي أسرة بمحافظة شمال سيناء

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الهلال الأحمر يجهّز 11 نادي أسرة بمحافظة شمال سيناء الهلال الأحمر يجهّز 11 نادي أسرة بمحافظة شمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري من خلال أنشطة اللجنة التنسيقية بشمال سيناء، وبدعم من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بشمال سيناء، بتجهيز وفرش 11 نادى أسرة بمحافظة شمال سيناء بأدوات أندية الأسرة التي تسمح بتنفيذ أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال وأولياء الأمور داخل الوحدات الصحية التي تستضيف أندية الأسرة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، بالاهتمام بالمصلحة الفضلى للأطفال بما يشمل جميع الفئات العمرية والمواقع الجغرافية والنوع الاجتماعي وبما يشمل وجود أي نوع من الإعاقة من عدمه، وحرص الوزارة على توفير إطار الحماية للأطفال وقيم الرعاية الآمنة لأهالي شمال سيناء.

وتشمل أدوات أندية الأسرة أجهزة حاسب آلى وكراسي أنشطة للأطفال وطاولة أنشطة للأطفال وتلفزيون و مروحة ووحدات تخزين مكتبية مختلفة الأحجام، حيث تعمل تلك النوادي وبشكل أساسي في توفير المناخ الآمن للأطفال وأسرهم بالإضافة إلى منطقة دعم لتقديم أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وحماية الأطفال، وكذلك ورش العمل الخاصة بالتربية الوالدية الإيجابية إضافة الى دراسة الحالة.

جدير بالذكر أن أندية الأسرة المضافة حديثاً هي استكمالاً لأندية الأسرة التي تم تدشينها بمحافظة شمال سيناء في عام 2019 ليصل إجمالي عدد نوادي الأسرة بالمحافظة إلى 23 نادى أسرة بمناطق (، والعريش، والحسنة ونخل)، ويأتي هذا العمل من خلال الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف ) وبدعم من اليابانية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء نهاية سبتمبر الماضي قد افتتحت المرحلة الأولي من تطوير فرع جمعية الهلال الأحمر المصري فى العريش، والتى تشمل إنشاء مركز عمليات مصغر، قاعة تدريب واستراحة للمتطوعين، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي من مساعدات الهلال الأحمر لخدمة مناطق شمال سيناء.

المصرى اليوم

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