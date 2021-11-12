ضبط عصابة سرقة السيارات بالاسماعيلية

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كشفت أجهزة الأمن بالإسماعيلية ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من شخصين باكتشاف كلٍ منهما سرقة سيارته الخاصة أثناء توقفهما أسفل مسكن كلٍ منهما.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعتين 3 أشخاص، سيدة- «لهم معلومات جنائية».

تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارتين الـمُبلغ بسرقتهما وبحوزتهم «كمية لمخدر البانجو- مقص حديدى- سلاح أبيض سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، كما أضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيا تخصص فـى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك.