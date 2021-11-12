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مصرع شخصين وإصابة 9 جراء تصادم على طريق "مكة- جدة" السريع

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مصرع شخصين وإصابة 9 جراء تصادم على طريق "مكة- جدة" السريع مصرع شخصين وإصابة 9 جراء تصادم على طريق "مكة- جدة" السريع
فرق الهلال الأحمر انطلقت للموقع وباشرت التعامل مع الحالات

مصرع شخصين وإصابة 9 جراء تصادم على طريق

لقي شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون؛ إثر حادث تصادم على طريق "مكة- جدة السريع".

وتلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة؛ صباح اليوم الجمعة بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق "مكة- جدة السريع" أمام الإيواء، وأسفر عن عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، انطلقت خمس فرق إسعافية إلى الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه بعد وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة و9 إصابات؛ من بينها إصابة خطيرة، وثماني إصابات بسيطة.

وأضاف: تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالة الخطيرة إلى مستشفى الحرس الوطني، كما نقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزهر، ورفضت حالة واحدة النقل إلى المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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