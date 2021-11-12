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نشاط الرياح وسقوط أمطار قد تصل إلى سيول .. تعرف على حالة الطقس غدا

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نشاط الرياح وسقوط أمطار قد تصل إلى سيول .. تعرف على حالة الطقس غدا نشاط الرياح وسقوط أمطار قد تصل إلى سيول .. تعرف على حالة الطقس غدا

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على شمال الصعيد وطقس حار على جنوب الصعيد، لطيف خلال الساعات الأولى من الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء .

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد (السلوم- مطروح) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى الرعدية على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد ( نويبع –كاترين-الأقصر-أسوان-أبوسمبل)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة وقد تصل إلى حد السيول ( حلايب –شلاتين-مرسى علم) والطرق المؤدية منها إلى جنوب الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات الأولى من الصباح منعا لوقوع بسبب الشبورة المائية التي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة 7 صباحا ، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت: القاهرة 27 والصغرى 17، الاسكندرية 26 والصغرى 18، جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 20، وادى النطرون 26 والصغرى 18، بورسعيد 27 والصغرى 19، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 16، جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 20 .

المصرى اليوم

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