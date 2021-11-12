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وزير الأوقاف : الإسلام دين العمل والأمل ويرفض اليأس والتواكل

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وزير الأوقاف : الإسلام دين العمل والأمل ويرفض اليأس والتواكل وزير الأوقاف : الإسلام دين العمل والأمل ويرفض اليأس والتواكل

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأخذ بالأسباب مفتاح الرضا والتوكل على الله، مضيفا: «خذ بأسباب الجد والاجتهاد وفوض الأمر لله، فالطالب يأخذ بأسباب الجد والاجتهاد والتحصيل ويفوض أمر النجاح إلى الله».

وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، من مسجد التقوى بمحافظة الدقهلية تحت عنوان «أحوال الفرج والشدة» بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إن ضاقت بك سبل الرزق فاطلب من الرزاق.. فديننا لا يعني الاتكال أو الإهمال أو الكسل إنما الأخذ بالأسباب، وأن يكون الإنسان في تفاؤل وأمل وهذا يحتاج إلى عمل.

وأشار إلى أن الأيام لا تستمر بأحد على وتيرة واحدة فيتحول بين الشفاء والمرض، الغناء والفقر، وأن المؤمن كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له).

وشدد وزير الأوقاف، على أن ديننا دين الأمل والعمل ويأمرنا بهما كي تتحق لنا الرغبات والأسباب.

وأشار الوزير إلى أن الله تبارك وتعالى يقول:«قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا»، لافتاً إلى أن المقصود بالظلمات الشدائد والكرب، فحين ينزل بالناس مصيبة، من غير الله ينجينهم؟!

وأوضح وزير الأوقاف، أنه ما دام الإنسان مع الله فلا ييأس ولا يحمل هماً، فإن اشتد به الهم والكرب والمرض فخالق الأسباب والشافي موجود، وإذا ضاق به الرزق فعليه السعي فالرزاق موجود، محذراً من خطر اليأس والتواكل، لأن الدين الإسلامي دين الأمل والعمل.

وأضاف وزير الأوقاف: «الأمل بلا عمل شيء أعرج لا يصل بك إلى الطريق»، مستطرداً :«الرضا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، فلو كنت مريضاً خذ بالأسباب كي تنجو واسأل الله من فضله الشفاء، مطالباً باتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة ووزارة الصحة، مشدداً على أن أخذ اللقاحات هو أخذ بأسباب النجاة من كورونا.

المصرى اليوم

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