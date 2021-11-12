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ارتفاع وتيرة التوتر على الحدود البولندية البيلاروسية بسبب أزمة المهاجرين

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ارتفاع وتيرة التوتر على الحدود البولندية البيلاروسية بسبب أزمة المهاجرين ارتفاع وتيرة التوتر على الحدود البولندية البيلاروسية بسبب أزمة المهاجرين

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تسلل عدد من المهاجرين إلى أراضي بولندا قادمين من بيلاروسيا بطريقة غير شرعية، رغبة منهم في الدخول إلى أوروبا.

واستطاع المهاجرون اجتياز الأسلاك الشائكة عند معبر كوزنيتسا-بروزجي، الحدودي على مرأى الشرطة البولندية التي وثقت ذلك بكاميرات، ويتنقلون حاليا على طول السياج الحدودي، وفقا لوكالة «سبوتينك».

وأعلنت وزارة الدفاع البولندية على حسابها في «تويتر» أن المهاجرين عبروا الحدود عند معبر كوزنيتسا لكن قواتها منعتهم من اجتياز السياج الحدودي.

ويعانى المهاجرون من أوضاع معيشية صعبة في ظل انخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر في تلك المناطق، ونظم مجموعة من المهاجرين الأطفال، مظاهرة وحملوا لافتات: «أين حقوق الإنسان؟» و«نريد العبور سليما» و«أود الذهاب للمدرسة»، وأغلب المهاجرين ينتمون لأكراد العراق.

وفى الوقت الذي قال فيه حرس الحدود البيلاروسي، إنه يرصد تحرك مجموعة جديدة من المهاجرين باتجاه المخيم، ذكر حرس الحدود البولندي أنه سجل منذ بداية أزمة الهجرة في أغسطس 33.2 ألف محاولة لخرق حدود البلاد، ولا تزال بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي يتبادلان الاتهامات بافتعال أزمة الهجرة عند الحدود.

المصرى اليوم

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