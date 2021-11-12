حفاظاً على الرقعة الزراعية بالمنوفية.. تنفيذ إزالات فورية في المهد بمنوف وسرس الليان وقويسنا

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واصلت كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في شن حملاتها المكبرة لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد.

ففى مركز قويسنا تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية شبرا بخوم على مساحة 175 متر بالتنسيق مع مسئولى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والجهات الأمنية.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ إزالة فورية في المهد داخل الحيز العمراني عبارة عن سملات وقواعد أسمنتية على مساحة 50 متر، وتم التحفظ على مواد البناء وإيداعها بمخازن الوحدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف تمت الإزالة الفورية لحالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية غمرين بالوحدة المحلية بمنشأة سلطان على مساحة 40 متر عباره عن تشوينات بالطوب الطفلى وذلك بالتعاون مع مسؤول اللجنة المختصة ومسئول الزراعة، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة والتصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.