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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس لاختيار لاستضافة «COP27» للتغير المناخي

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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي لاختيار مصر لاستضافة «COP27» للتغير المناخي شيخ الأزهر يهنئ الرئيس لاختيار لاستضافة «COP27» للتغير المناخي

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هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح ،رئيس الجمهورية، بمناسبة اختيار لاستضافة «COP27» الخاصة بالتغير المناخي، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًّا ودوليًّا.

جاء ذلك خلال تدوينة كتبها شيخ الأزهر على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير باللغتين العربي والإنجليزية، قال فيها: «اختيار مصر لاستضافة COP27؛ انعكاس للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًّا ودوليًّا.

وأضاف: «أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا الإنجاز المستحق، وأعلن استعداد الأزهر لعقد الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة المهمة على مستوى قادة الأديان؛ لتعزيز المسؤولية المشتركة لمواجهة التغير المناخي».

المصرى اليوم

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