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البرازيل تحجز مقعدها في مونديال قطر

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البرازيل تحجز مقعدها في مونديال قطر البرازيل تحجز مقعدها في مونديال قطر

البرازيل تحجز مقعدها في مونديال قطر

ضمنت البرازيل التأهّل رسمياً إلى قطر 2022 فجر اليوم الجمعة؛ بفوزها الصعب على كولومبيا بهدف دون رد، وذلك قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية.

وسجّل لوكاس باكيتا هدف المباراة الوحيد 72 ليؤكد وبشكل رسمي وجود بلاده مرة جديدة في كأس العالم، لتحافظ بطلة العالم خمس مرات على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين، بينما يملك منتخب كولومبيا الخامس 16 نقطة.

وأصبحت البرازيل رابع منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك وقطر الدولة المضيفة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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