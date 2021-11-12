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صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 500 متطوع جديد من الشباب والفتيات

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صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 500 متطوع جديد من الشباب والفتيات صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 500 متطوع جديد من الشباب والفتيات

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في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالعمل على استثمار طاقات الشباب في تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، نظم الصندوق حفل بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان لاستقبال 500 متطوع جديد بمقر المعهد من الشباب والفتيات بالجامعات والمعاهد العليا بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت شعار «قوتنا في شبابنا».

من بين المتطوعين حملة الدكتوراة والماجستير بإجمالى 1600 شاب وفتاة، تقدمو للانضمام ضمن متطوعى الصندوق وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعى وأيضا العمل الميدانى ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية ،ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى ما يقرب من 31 ألف و500 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ،وذلك بحضور الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القاده بحلوان.

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات مؤكد على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وابداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة «انت اقوى من المخدرات» بين فئات المجتمع المختلفة .

ونقل «عثمان» تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، مؤكد حرصها على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الادمان.

وأوضح «عثمان» أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.

المصرى اليوم

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