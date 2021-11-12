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انطلاق مهرجان رالي الفراعنة الدولي للجري من هرم هوارة بالفيوم حتى سقارة بالجيزة

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انطلاق مهرجان رالي الفراعنة الدولي للجري من هرم هوارة بالفيوم حتى سقارة بالجيزة انطلاق مهرجان رالي الفراعنة الدولي للجري من هرم هوارة بالفيوم حتى سقارة بالجيزة

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انطلق في ساعة مبكرة من صباح اليوم مهرجان رالي الفراعنة الدولي للجري الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة بالفيوم، بالتعاون مع إحدى الشركات السياحية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

أعطى سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم، إشارة البدء لانطلاق السباق، بحضور الدكتور معتز أحمد عبدالفتاح مدير عام السياحة، وعدد من القيادات الأمنية بالفيوم، واللواء جاسر رياض مدير شركة إيفنت سبورت المنظمة للسباق.

شارك في السباق 48 متسابقاً من 7 جنسيات مختلفة من دول إنجلترا، وروسيا، وجنوب افريقيا، وامريكا، وكندا، وإيطاليا، بالإضافة إلى ، ويبلغ طول السباق مسافة 100 كيلو متر جرى تبدأ من أمام هرم هوارة بالفيوم، ثم السير في الطريق الزراعي على ترعة سقارة، مروراً بهرم اللشت حتى الوصول إلى هرم سقارة بمحافظة الجيزة، في وقت يستغرق من 8 إلى 9 ساعات.

الجدير بالذكر أن هذا السباق هي المسافة التي كان الملك الفرعونى «طهرقا» من الأسرة 25 الفرعونية يقوم فيها بتدريب جنوده على الجري، وهو ما سجلته إحدى الجداريات التي تم اكتشافها بواسطة العالم الأثرى أحمد موسى.

ومن جهته أكد محافظ الفيوم، أن استضافة الفيوم لمثل هذه الفعاليات يسهم في تنشيط حركة السياحة وتشجيع الأجانب على زيارة مصر بشكل عام، والفيوم بشكل خاص، لافتاً إلى أن مشاركة المتسابقين الأجانب في هذا السباق خير دليل على احترام العالم لمصر وحضارتها، والتأكيد على أن مصر ستظل دائماً وأبداً واحة الأمن والأمان.

كما أكد المحافظ حرص المحافظة على استغلال المقومات الطبيعية والأثرية التي تتمتع بها، خاصة ذات الطابع السياحي الفريد، وتنويع المنتج السياحى لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة.

المصرى اليوم

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