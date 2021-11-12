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الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد أرز أبيض

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الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد أرز أبيض الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة لتوريد أرز أبيض

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة المحدودة رقم (1) لسنة 2022/2021 لشركات المضارب والموردين المسجلين لدي الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب انتاج محصول 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وطبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم (2006/2244) رتبة (1) (رفيع / عريض ) الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5%.

واشارت الهيئة الي انه سيتم التوريد خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/3/31 بحد أدني لكمية التوريد الشهريه 500 طن وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 موعد جلسة فض المظاريف الفنية كما تقدم الاسعار بالجنيه المصري وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي مقداره مائة ألف جنيها بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح هيئة السلع التموينية على أن تكون العروض مصحوبة بتقديم عينتين من الارز وفقا للمواصفات المطلوبة كل عينة لا تقل عن واحد كجم وتكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

وأوضحت الهيئة أن باقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية – 99 ش القصر العيني – القاهرة – مقابل 500 جنيه ثمن الكراسة .

المصرى اليوم

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