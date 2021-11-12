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شيع المئات من أهالي محافظة بني سويف، عقب صلاة الجمعة، اليوم، جنازة القارئ والمبتهل الديني سلامة الريدي، أحد أشهر المبتهلين والمنشدين بالمحافظة، من مسقط رأسه بمركز إهناسيا، عقب وفاته بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عامًا.

وكان الشيخ سلامة الريدى تعرض لحادث سير منذ شهر أثناء عودته من التليفزيون المصرى عقب صلاة الفجر، عندما انقلبت به سيارة على طريق بنى سويف القاهرة.

شاهد الجنازة:

والريدي من مواليد ١٩ أكتوبر ١٩٤٠ بمركز ومدينة إهناسيا، محافظة بني سويف واحد اعلام محافظة بنى سويف وقد توفي والده بعد ولادته بثلاث شهور فلم ير والده، وتولت أمه تربيته ورعايته، وكف بصره وعمره ٤ سنوات وحَفِظ القرآن الكريم في سن مبكره في كُتّاب الشيخ تمام على سعيد، ثم جود القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم على يد الشيخ أبوالمجد العَواوني.

كانت «المصرى اليوم» التقت في بث مباشر مع الشيخ سلامة الريدى كان اخر لقاء اعلامى يظهر فيه المبتهل عبر وسائل الاعلام:

وروي فيه الراحل قصة دخوله للإذاعة قائلا: «قدمت للإذاعة أول مرة كقارئ للقرآن، عام 1967 بعد أن اكتشفني الشيخ محمود الحصري، عندما جاء للعزاء، وأخذ اسمي، وقال لي «تحب تدخل الإذاعة» فأجبته «مين يطولها؟» وبعدها بأيام جاءني خطاب بطلب الحضور للاختبار، وعندما توجهت للإذاعة كان الشيخ الحصري مسافرًا لباكستان، لم أنجح في الاختبار، أمام لجنة مكونة من الشيوخ «رزق خليل والدكتور كامل البوهي» وأعطوني مهلة سنة للأداء والتطبيق».

وتابع: «وبعد عام عاودت الاختبار مرة أخرى، وكنت قد اتفقت مع الشيخ عبدالفتاح أبوالخير لمساندتي، وعندما توجهت للإذاعة فوجئت بسفره للصومال، فأحسست بالإحباط ولم أتقدم للاختبار أمام اللجنة، لإحساسي بصعوبة الاختبار، رغم علمي بعدها من شيوخ كبار أنهم دخلوا الاختبارات 11 مرة، منهم عبدالعزيز على فرج والشيخ الطبلاوي وفي عام 1998 وأثناء قراءتي في عزاء بقرية «المسيد» قابلني والد مدير البرامج الدينية بالقناة الثانية، حين ذاك، وطلب مني التقدم كمبتهل بالإذاعة، وبالفعل تقدمت وتم اختباري، وقبل خروجي من الاستوديو، قال لي مهندس الصوت «مبروك» مشيدًا بصوتي وأدائي، مستغربًا تأخر قبولي بالإذاعة، وعلمت منه أن تدخل مدير البرامج الدينية، كان بتسهيل تقديم الملف، ولكن ليس له أي دور في قبولي لأن اللجنة لا تجامل في الصوت والأداء».