مارتينا.. أمريكية تحلق للرجال في كوافير بالأقصر.. و«الحجز مسبقا» (صور)

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أصبحت مارتينا الأمريكية الجنسية، أشهر سائحة زارت الأقصر خلال الموسم السياحى الجديد بعدما أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» لقيامها بالحلاقة لعدد من أصدقائها في الفوج السياحى والمصريين من أصدقائها على انستجرام من الاقصر داخل أحد صالونات الحلاقة بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر.

مارتينا امريكية تعمل فى كوافير رجالي فى الأقصر

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وقال محمد نور، صاحب الصالون، إن مارتينا صديقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وفور وصولها للأقصر كانت حريصة على الحضور للصالون والقيام بالحلافة لصديق أمريكى لها، وكذلك الحلاقة لشخص آخر، وقمت بالتقاط الصور لها وهى تقوم بالحلاقة.

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وأضاف أنها فور انتهاء البرنامج السياحى لها لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بمدينة الأقصر توجهت للقاهرة لمغادرة مصر متوجهة لبلادها مؤكدا أنها وعدت بالعودة للأقصر ومعها عقد عمل للعمل بوضع رسمى بصالون الحلاقة لافتا إلى أنها على تواصل مستمر معنا وجميع العاملين بالمحل موضحا أنها تمارس الحلاقة بشكل احترافي.